تسليم المرحلة الثانية من مبادرة "دراجتك.. صحتك" الأحد

قال الدكتور عمرو حداد، مساعد وزير الشباب والرياضة، إن اليوم العالمي للشباب فرصة للاستماع لآراء ومبادرات الشباب ودمجهم في البناء والمشاركة في الجهود الوطنية والدولية، وتمكين طاقات الشباب وتوفير فرص عمل لهم، لافتا إلى أن الأمم المتحدة أقرت هذا اليوم في عام 1999 للاحتفال بالشباب.

وأضاف "حداد" خلال لقائه ببرنامج "هذا الصباح"، المذاع على شاشة قناة "إكسترا نيوز"، وتقدمه الإعلامية خلود زهران، أنه سيتم تنظيم عدد من الاحتفالات، والتي ستنطلق السبت المقبل، بالمدينة الشبابية بحي الأسمرات.

وأوضح أن القيادة السياسية وجهت برفع اللياقة البدنية للمواطنين خاصة طلاب المدارس والجامعات، بالتعاون مع الاتحاد الرياضي المدرسي والجامعات، لتحسين الصحة العامة والمناعة.

وأشار إلى أنه من أبرز مبادرات الوزارة مبادرة "دراجتك.. صحتك"، وسيتم تسليم المرحلة الثانية من الدرجات الأحد المقبل بعدد 1400 دراجة، بينما تم تسليم المرحلة الأولى بعدد 1000 دراجة.