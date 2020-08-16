زائر لكل نزيل والتزام بالكمامة ومسافة التباعد.. عودة زيارة السجناء

بعد توقف دام فترة طويلة بسبب إجراءات مكافحة فيروس كورونا المستجد، أعلنت وزارة الداخلية أمس عن استئناف زيارة نزلاء السجون بدءا من 22 أغسطس الجاري.

واتخذت الوزارة عددا من الضوابط الواجب اتباعها لضمان حماية النزلاء من العدوى بفيروس كورونا المستجد وألزمت بها أسر وأهالي السجناء الراغبين في زيارة أبنائهم في جميع السجون العمومية والليمانات.

وحددت الوزارة عددا من الأرقام الهاتفية بلغت 118 هاتفا دونتها على موقعها الإلكتروني للاستعلام منها عن موعد الزيارة لأهلية النزلاء مشترطة أن يتضمن الإتصال بيانات المتصل، واسم النزيل، ودرجة القرابة به وبعد ذلك سيتم إخطار أهالي السجناء بالموعد المحدد للزيارة خلال الاتصال التليفونى، مع الالتزام التام بالموعد المحدد للزيارة.

وستكون مدة الزيارة المصرح بها 20 دقيقة مرة واحدة كل شهر على أن يكون المسموح له بالزيارة واحد فقط لكل سجين مع التزام الزائرين بإرتداء الكمامات أثناء الزيارات.

وأوضحت أنه سيتم مراعاة المسافة الآمنة بين الزائرين والنزلاء أثناء الزيارات مراعاة لإجراءات التباعد الاجتماعي والإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.