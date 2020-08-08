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محمود مسلم

إزالة تعديات على 730 متر أراض زراعية في المنوفية

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الوطن
01:59 م | السبت 08 أغسطس 2020
إزالة تعديات على 730 متر أراض زراعية في المنوفية

نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة شبين الكوم بمحافظة المنوفية، إزالة فورية لـ 3 حالات تعد على الأراضي الزراعية على مساحة 730 مترا بناحية ميت موسى بمركز شبين الكوم، بالتنسيق مع مسؤولي حماية الأراضي بمديرية الزراعة.

ياتي ذلك في إطار توجيهات اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، باستمرار إزالة كافة التعديات دون استثناءات وإنفاذ القانون وفرض هيبة الدولة وردع المخالفين استكمالاً لتنفيذ أعمال الإزالات المخالفة لأحكام القانون.

 

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