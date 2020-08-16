الحسيني: قانون مخالفات البناء هدية للمواطنين

قال النائب محمد الحسيني، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن البرلمان استجاب لورود شكاوى عديدة من المواطنين بخصوص مخالفات البناء وتم عقد اجتماع دعا إليه كافة المسؤولين في ذلك الإطار.

وأضاف "الحسيني" خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "التاسعة" والذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، والمذاع على الفضائية المصرية، أن القانون جاء كهدية لتوفيق أوضاع بعض المخالفين الذين يعانون من الوحدات المحلية في مصر، حيث إن ما يعانيه بعض المواطنين بسبب ذلك القانون سيتم تغييره في التعديل التشريعي للقانون، موضحا أن هناك رؤية فنية وحكومة تستجيب للتوصيات التي يستخرجها مجلس النواب.

وأكد أنه من الضروري إعادة النظر في تسعيره سعر متر الشقة أو الأرض المخالفة، حيث إنه يجب تعديل وخفض قيمة التصالح للمباني المخالفة، وهي توصية مهمة داخل لجنة الإدارة المحلية.