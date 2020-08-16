الأرصاد: ارتفاع درجات الحرارة عن معدلاتها لمدة 48 ساعة

قال محمود شاهين مدير مركز التحليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن الطقس يمر بحالة استقرار هذه الفترة، مع ارتفاع نسب الرطوبة على مدار الفترات الماضية، مشيرا لارتفاع درجات الحرارة أعلى من المعدلات الطبيعية خلال اليوم وغدا بحوالي 3 درجات مئوية في مثل هذا التوقيت من العام.

وأضاف شاهين خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد جاد والإعلامية رشا مجدي ببرنامج "صباح البلد"، المذاع على شاشة "صدى البلد"، أن الأيام قريبة الشبه من بعضها بشكل كبير، من حيث تكون الشبورة المائية في الصباح الباكر وتحسن الرؤية في الثامنة صباحا وارتفاع الرطوبة تدريجيا مع ارتفاع درجات الحرارة، وهي أجواء طبيعية بالنسبة لشهر أغسطس.

وتابع شاهين أن فصل الصيف يفصلنا عن انتهائه حوالي شهر، وخلال هذه الفترة ستكون نسب الرطوبة مرتفعة ودرجات الحرارة حول المعدلات الطبيعية خلال الـ6 أيام القادمة، وغير متوقع وجود موجات على شمال القاهرة وشمال البلاد ودرجات الحرارة حول المعدلات الطبيعية، وقد نشعر بتحسن نسبي خلال النصف الثاني من الأسبوع بدءا من يوم الثلاثاء المقبل، نتيجة وجود منخفض جوي بطبقات الجو العليا يرفع كميات من الرطوبة على سطح الأرض وتظهر في صورة سحب على السواحل الشمالية وسماء القاهرة، مما يقلل نسب الرطوبة على المناطق الشمالية.

وأوضح شاهين أن يومي الثلاثاء والأربعاء سيكونا الأكثر انخفاضا بدرجات الحرارة عن باقي أيام الأسبوع، وترتفع الحرارة مرة أخرى بدءا من يوم الخميس بمعدل درجة واحدة.