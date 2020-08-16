"التعليم" تواصل إبلاغ طلاب الثانوية العامة بنتائج التظلمات

تواصل وزارة التربية والتعليم، اليوم الأحد، إبلاغ نتائج تظلمات الثانوية العامة للطلاب عبر الرابط التالي tazalomg12.emis.gov.eg، وتستمر الوزارة في تلقي طلبات التظلم من النتيجة حتى 20 أغسطس الجاري.

وبحسب التعليم فإن أعمال التظلمات تتم وفق منظومة تتسم بالسرية المطلقة لضمان الحيادية، والتأكد من خط سير صور الكراسات الامتحانية للطلاب المتضررين.

وأوضحت الوزارة، أنه في حالة التأكد من أحقية الطالب في أي درجة يتم طلب أصل الكراسة لتعديل الدرجة بها وعودتها إلى الإدارة العامة للامتحانات، لإعداد مذكرة بالتعديل واعتمادها من رئيس عام الامتحان، لتعديل النتيجة وإخطار الطالب عن طريق الموقع الإلكتروني للوزارة وإرسالها لمكتب تنسيق القبول بالمعاهد والجامعات.