فرصة ثانية.. تعمل إيه لو تظلمات الثانوية العامة "متقبلتش"؟

ينتظر آلاف الطلاب نتيجة تظلمات الثانوية العامة اليوم السبت، التي من شأنها إضافة درجات ترفع المجموع وقد تغير من تنسيق الطالب، في دخول الكليات.

وتستعرض "الوطن" ما يجب على الطلاب فعله في حالة عدم قبول تظلمات الثانوية العامة، والتي تعتبر بمثابة فرصة ثانية لهؤلاء الطلاب.

الطعن علي نتيجة التظلم

في حالة رفض التظلم يمكن للطالب أن يرفع دعوى إعادة تصحيح كراسة الإجابة أمام محكمة القضاء الإداري خلال 60 يوم من تاريخ الرفض.

تكون الدعوى بشق مستعجل، حيث يتم ندب 3 موجهين تابعين لمديرية التربية والتعليم غير المديرية التابع لها الطالب، لمراجعة المادة لإعادة تصحيح كراسة الإجابة.

ويتم تحديد رسوم يطلق عليها "أمانة خبير" ودفعها بالخزانة، لكن تعتبر المحكمة عملية التصحيح وتقدير الدرجة المستحقة، هي من الأمور الفنية التي تستقل بها جهة الإدارة، ويتم تقييمها طبقًا لضوابط ومعايير العلمية والفنية فهي من صميم اختصاصها.

ما يقوم به القضاء الإداري هو التأكد من ان كراسة الإجابة تخص الطالب، ولم يحدث أي خلط مع كراسات أخري، والتحقق من أن الإجابات قد تم تصحيحها بشكل صحيح، ومنحت الدرجة التي تستحقها، وأنه قد تم تجميع الدرجات بشكل صحيح، ورصدها على غلاف كراسة الإجابة.