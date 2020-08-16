"التقرير الطبي" يمنح طلاب الثانوية العامة الدرجة الكاملة بالدور الثاني

تنطلق امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة في 22 أغسطس الجاري، وسط وضع استنئائي لأول مرة بسبب فيروس كورونا، حيث سيكون لطلاب الثانوية العامة الذين قرروا تأجيل امتحانات الدور الأول التي عقدت في الفترة من 21 يونيو حتى 21 يوليو 2020، الحق في خوض الدور الثاني بالدرجة الفعلية للمواد بعد قرار تأجيل بعضهم الامتحانات بسبب ظروف صحية.

وبحسب وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، فإن طلاب الثانوية العامة الذين قرروا تأجيل امتحانات الدور الأول للثانوية العامة التي عقدت في الفترة من 21 يونيو حتى 21 يوليو 2020، يستفيدون من الدرجة كاملة في امتحانات الدور الثاني للثانوية المقرر انطلاقها 22 أغسطس الجاري، بشرط أن يكون التأجيل تم وفقا لأوارق رسمية وتقارير طبية تؤكد أن تأجيل امتحانات الدور الأول تمت بسبب إصابة الطالب بكورونا، أو مرض أخر يمنعه من التواجد، وبناء عليه سيؤدي الطلاب الامتحان بالدرجة الفعلية للمادة.