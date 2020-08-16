إزالة 26 حالة تعد على أراض أملاك دولة بمركز أبنوب

تواصل الأجهزة التنفيذية بمحافظة أسيوط، تنفيذ حملات إزالة التعديات على أراض أملاك الدولة بمختلف قرى ومراكز المحافظة لاسترداد حق الشعب.

وفي سياق متصل، شنت الأجهزة التنفيذية بمركز أبنوب حملة مكبرة لإزالة التعديات على أراض أملاك الدولة برئاسة تاج جلال رئيس المركز، وبمشاركة قوات الأمن ومسؤولي أملاك الدولة والإدارة الهندسية وتم خلالها تنفيذ 17 حالة إزالة لتعديات على أراض أملاك دولة بالبناء بمساحة 595 مترا، بالإضافة إلى تنفيذ 9 حالات إزالة لتعديات على أراض أملاك دولة زراعة بمساحة 5 قيراط و20 سهما، وتم تحرير المحاضر اللازمة وإحالتها إلى النيابة العسكرية.

من جانبه، أكد محافظ أسيوط اللواء عصام سعد، أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية حفاظاً على حق الدولة الذي هو حق الشعب والأجيال القادمة مناشدًا المواطنين بالإسراع في ملف التقنين واستكمال الإجراءات لتقنين أوضاعهم على الأراضي وفقًا للقانون مشددًا على تنفيذ حملات إزالة لجميع المخالفات والتعديات التي لم يتقدم أصحابها بطلبات تقنين واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين، مشيرًا إلى أنه ترأس العديد من الحملات بمختلف المراكز والأحياء لتنفيذ القانون وإزالة بعض التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية، مشيرًا إلى تكليف قيادات المحافظة للإشراف على حملات الإزالة بصفة يومية وبمشاركة رؤساء المراكز ونوابهم ورؤساء الوحدات المحلية القروية مع إحالة المخالفات إلى النيابة العسكرية.