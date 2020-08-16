محافظ أسيوط يناشد مقدمي التصالح في مخالفات البناء بسرعة سداد الـ 25%

ناشد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط المواطنين باستغلال قرار الحكومة بمد فترة السماح للتصالح فى مخالفات البناء لمدة شهروسرعة سداد مبلغ الـ ٢٥% المقررة كجدية تصالح ليتسنى لهم السير في باقي الإجراءات وفقاً لأحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية والمعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية لتقنين أوضاعهم.

وقال محافظ أسيوط إن قرار الحكومة بمد فترة التصالح في مخالفات البناء هو قرار جيد للغاية ويأتي في مصلحة المواطن في المقام الأول مشيرا إلى أن أجهزة الدولة المختلفة بذلت جهدًا كبيرا لتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بآلية إنهاء طلبات التصالح فى مخالفات البناء وتقنين أوضاعها طبقاً للقانون.

وفى سياق متصل وجه المحافظ بزيادة عدد العاملين في منظومة التصالح بجانب العمل خلال العطلات الرسمية وأيام الجمعة والسبت لتسهيل الإجراءات لقبول أكبر عدد من الطلبات نظرًا لإقبال المواطنين على المراكز التكنولوجية لخدمة المواطنين بالأحياء والمراكز للتقديم على طلبات التصالح في مخالفات البناء.

وشدد محافظ أسيوط على رؤساء الوحدات المحلية والمراكز التكنولوجية بإستلام كافة طلبات التصالح على مخالفات البناء المقدمة من المواطنين دون معوقات بعد سداد رسوم الفحص المقررة قانونًا وعرضها على اللجان الفنية المختصة للبت فيها مع اعطاء مقدم الطلب شهادة تفيد تقدمه بالطلب بما يتيح له وقف نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة ووقف كافة الإجراءات الصادرة لحين البت في طلب التصالح وفقًا للقانون.