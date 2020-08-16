عاجل.. مصرع شاب وإصابة اثنين في سطو على تروسيكل بالدقهلية

لقى شاب مصرعه في الدقهلية، وأصيب اثنان آخران بإصابات مختلفة في إطلاق نار عليهم من عدد من الأشخاص على طريق الشبلي في الجمالية، في حادث السطو على تروسيكل.

وتلقى اللواء رأفت عبدالباعث مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة الجمالية، بورود إخطار من مستشفى المنزلة العام بوصول 3 أشخاص مصابين بطلقات نارية، اثنان منهم حالتهما خطيرة، وتوفي أحدهم حال نقله للعلاج بمستشفى الطوارئ في المنصورة.

وانتقل ضباط المباحث إلى مكان الواقعة وتبين وفاة محمد البدوي طه خفاجي، وأصيب اثنان آخران جارٍ نقلهما للعلاج.

وأكد شهود العيان، أن عدد من الأشخاص في منطقة طريق الشبلي بجوار المستودع الجديد، استولوا على تروسيكل محمل بالخردة من قرية "ليسا"، وترك لهم التروسكيل وتوجه إلى قريته فأبلغ أهله، والذين عادوا معه لاستعادة التروسكل كونه مصدر دخله.

وأوضح الشهود أن المتهمين كانوا مسلحين، وهددوهم بإطلاق النار تجاههم، وبالفعل أطلقوا تجاههم النار وفروا بعدها هاربين.

ووجه مدير الأمن بسرعة ضبط الجناة، وتشكيل فريق بحث بإشراف مدير المباحث، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم؛ لاتخاذ الإجراءات القانونية.