مصرع شاب غرقا أثناء استحمامه فى مياه ترعة بحر شبين بالمحلة الكبرى

لقى شاب في العقد الثالث من عمره، غرقا في مياه ترعة بحر شبين بقرية كفر حجازي بالمحلة الكبرى، أثناء استحمامه، هربا من موجة الحر، وتم العثور على جثمانه طافيا، كما تم انتشاله من خلال الدفع بقوات الانقاذ النهري، وتم التحفظ على الجثة بمشرحة مستشفى المحلة العام.

تلقى اللواء هانى مدحت مدير أمن الغربية، إخطارا من العميد محمود كشك مأمور مركز المحلة، يفيد بورود بلاغا من الأهالي، بعثورهم على جثة شاب، غارقة فى مياه ترعة بحر شبين بنطاق قرية كفر حجازي بدائرة المركز.

كما تم الدفع قوات الإنقاذ النهري إلى موقع الحادث، وتم انتشال الجثة، وتبين من خلال الفحص، أن الشاب يدعى "عبدالهادى أحمد جودة"، مقيم قرية بلقينا، ولفظ أنفاسه الأخيرة، لعدم إجادته الاستحمام فى البحر، ولا توجد شبهة جنائية.

كما تم نقل الجثة إلى مستشفى المحلة العام، لاستخراج تصريح بدفنها.

وكلفت إدارة البحث الجنائي، بالتحري ظروف وملابسات الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق، التى قررت تشريح الجثة ودفنها.