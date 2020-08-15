تشغيل مترو "النزهة - عدلي منصور" بمصر الجديدة خلال ساعات

أنهت وزارة النقل والممثلة في الهيئة القومية للأنفاق جميع استعداداتها النهائية لافتتاح 6 محطات جديدة بالخط الثالث للمترو بمصر الجديدة، وهي "النزهة - الهايكستب - قباء - عمر بن الخطاب - هشام بركات - عدلي منصور"، حيث أن المحطات الجديدة تستعد رسميا خلال الساعات القليلة المقبلة لاستقبال الركاب.

وقال الفريق المهندس كامل الوزير، وزير النقل، إن الوزارة تواصل العمل على تنفيذ جميع مشروعاتها العملاقة في كل مجالات النقل، موضحا أنه للمرة الأولى في تاريخ مشروعات مترو الأنفاق يتم تنفيذ أحد المشروعات بالكامل بأيد مصرية من خلال شركات مصرية وطنية هي "المقاولون العرب وأوراسكوم" كمقاول رئيسي للمشروع، بالاشتراك مع كبريات الشركات العالمية في مجال الأنظمة والسكة، وطبقا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأضاف وزير النقل، في تصريحات لـ "الوطن"، بأن محطة عدلي منصور بالخط الثالث للمترو، ستكون محطة مركزية تبادلية كبيرة تضم مجمع نقل متكامل الخدمات ومنطقة تجارية استثمارية على مساحة 15 فدانا ليتم تبادل الخدمة بين خمس وسائل نقل مختلفة: محطة لمترو الخط الثالث ومحطة للقطار الكهربائي "عدلي منصور - العاصمة الإدارية - العاشر من رمضان"، ومحطة للسكك الحديدية "القاهرة - السويس" ومحطة للسوبرجيت، وأخيرا محطة BRT للربط مع مطار القاهرة الدولي، لافتا إلى أن جميع قطارات الخط الثالث مكيفة.