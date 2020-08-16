السيسي: مش ضد الناس تبني وتعمر لكن بما لا يسبب مشكلات كبيرة

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن التعدي على حرم الطرق والترع يزيد من تكلفة إقامة الكباري والطرق.

وأضاف السيسي، خلال افتتاح المرحلة الرابعة من الخط الثالث لمترو الأنفاق: "نفكر في عمل محور (المحمودية - البحيرة)، وحجم التعدي على حرم ترعة بقية المحمودية يبلغ 5500 تعدٍ، عاوزينا نبني بلدنا ونبقى فرحانين بيها ولا نفكر بنظرة ضيقة؟!".

وتابع: "أنا مش ضد إن الناس تبني وتعمر، لكن لازم نبني ونعمر بما لا يسبب مشكلات كبيرة، والتعدي ده هيقعد 100 سنة محدش هيقدر يقرب له، ومنقدرش نعمل باقي مشروعاتنا بالطريقة اللي حلينا بيها أزمة محور (بنها - المنصورة)، دي تكاليف كبيرة جدًا علينا".

وأعلن السفير بسام راضي المتحدث باسم الرئاسة، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي سيفتتح، اليوم، المرحلة الرابعة من الخط الثالث لمترو الأنفاق، ويضع حجر الأساس لمحطة عدلي منصور التبادلية، التي تعد إحدى المحطات المركزية الكبرى؛ لربط العاصمة الإدارية الجديدة بكل مدن ومحافظات الجمهورية.

وتضم المحطة مجمع نقل متكامل الخدمات ومنطقة تجارية استثمارية على مساحة 15 فدانًا وتربط ما بين شبكة خطوط 5 وسائل نقل مختلفة على مستوى الجمهورية متمثلة في الخط الثالث لمترو الأنفاق، ومسار القطار الكهربائي، ومحطة للسكك الحديدية ومحطة للسوبرجيت، إضافة إلى الأتوبيس السريع BRT والأتوبيس الترددي.