السيسي يكلف باستكمال طريق "بنها - المنصورة": لو معملناش أسفلت هيضيع

قاطع الرئيس عبدالفتاح السيسي، المهندس كامل الوزير في أثناء حديثه عن إنشاء طريق "بنها - المنصورة"، بعدما قال الأخير إنَّه اضطر إلى تدشين كوبري أعلى الريّاح بالتنسيق مع وزارة الري بسبب كثرة التعديات على الطريق من الأهالي ببناء منازل وذلك لتوسعة الطريق لأكثر من حارة مرورية.

وقال السيسي، خلال افتتاح المرحلة الرابعة من الخط الثالث لمترو الأنفاق: "لما كامل عرض موضوع الترعة وإن في طريقين أو مدقين حول الكوبري، قلت بما إنّ شركاتك موجودة وبتعمل الكوبري ده ما تعمل الطريق والترعة".

الرئيس لوزير النقل: أرجو يا كامل كل مصرف أو ترعة طالما عندنا القدرة نعمله.. عشان محدش يعمل تعديات

وأضاف رئيس الجمهورية : "لو معملناش أسفلت هيضيعوا، فإحنا هنيجي على نفسنا يا دكتور مصطفى مدبولي وننفق في الموضوع ده، وأرجو يا كامل إن كل مصرف أو ترعة نقدر نعملها، نعملها، عشان نريح الناس في حركاتها ومحدش يعمل تعديات عشان لما يلاقيها تراب ممكن يفكر ياخدها".

ويفتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، عددًا من المشروعات القومية، أبرزها المرحلة الرابعة من الخط الثالث لمترو الأنفاق، كما يضع حجر أساس محطة عدلي منصور التبادلية، التي تعد إحدى المحطات المركزية الكبرى لربط العاصمة الإدارية الجديدة بكل مدن ومحافظات الجمهورية، وفق ما ذكره السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية.

وتضم محطة عدلي منصور التبادلية مجمع نقل متكامل الخدمات ومنطقة تجارية استثمارية على مساحة 15 فدانًا، وتربط ما بين شبكة خطوط 5 وسائل نقل مختلفة على مستوى الجمهورية متمثلة في الخط الثالث لمترو الأنفاق، ومسار القطار الكهربائي، ومحطة للسكك الحديدية ومحطة للسوبرجيت، إضافة إلى الأتوبيس السريع BRT"" والأتوبيس الترددي.