الأربعاء.. العرض الخاص لـ"توأم روحي" بحضور أبطاله

يقيم المنتج أحمد السبكي عرضاً خاصاً لفيلمه الجديد "توأم روحي"، الأربعاء المقبل، داخل سينما مول العرب بمدينة السادس من أكتوبر، بحضور أبطال الفيلم وعدد من الصحفيين والنقاد.

وكان السبكي قد طرح الأغنية الدعائية للفيلم التي تحمل اسم "حلم حياتي" عبر حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي، ويغنيها المطرب اللبناني وائل جسار، من كلمات صابر كمال، وألحان محمد يحيى، وتوزيع أشرف محروس، وإنتاج أحمد السبكي، وإشراف عام أحمد عاطف، وإخراج عثمان أبو لبن.

"توأم روحي" من المقرر طرحه بدور العرض السينمائي يوم 19 أغسطس الجاري، وهو من بطولة حسن الرداد، وأمينة خليل وعائشة بن أحمد، ورجاء الجداوي، وإخراج عثمان أبو لبن، وإشراف عام محمد أحمد السبكي، وإنتاج أحمد السبكي.