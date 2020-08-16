كامل الوزير: ننفذ مشروعات مختلفة في قطاع النقل بـ1.1 تريليون جنيه

هنأ الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل، الرئيس عبدالفتاح السيسي بمناسبة العام الهجري الجديد، وتحدث عن المشروعات في قطاع النقل التي أجريت خلال السنوات الماضية.

وقال الوزير، خلال حفل افتتاح الرئيس السيسي لبعض مشروعات النقل: "أهنئ سكان وأهالي القاهرة الكبرى بافتتاح المرحلة الرابعة من الخط الثالث لمترو الأنفاق، والذي يعتبر من أهم وسائل النقل الجماعي بالجر الكهربائي مع تطوير منظومة النقل في القاهرة الكبرى".

وأضاف أن وزارة النقل تنفذ مشروعات بـ1.1 تريليون جنيه في مجال الطرق والكباري، منها 377 مليار جنيه بالسكك الحديدية، و142 مليار جنيه بالأنفاق والجر الكهربائي، و512 مليار جنيه بالنقل البحري، و49.5 مليار جنيه للمواني البرية والجافة، و14.6 مليار جنيه النقل النهري، وملياري جنيه مشروعات الطرق والكباري.

وأوضح أن أهم هذه المشروعات هو المشروع القومي للطرق بتكلفة 377 مليار لتطوير الطرق والكباري، ضمن المشروع القومي للطرق 7000 كيلو متر طرق جديدة في الشبكة القومية والرئيسية للطرق.

وأعلن السفير بسام راضي المتحدث باسم الرئاسة، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي سيفتتح، اليوم، المرحلة الرابعة من الخط الثالث لمترو الأنفاق، ويضع حجر الأساس لمحطة عدلي منصور التبادلية، التي تعد إحدى المحطات المركزية الكبرى؛ لربط العاصمة الإدارية الجديدة بكل مدن ومحافظات الجمهورية.

وتضم المحطة مجمع نقل متكامل الخدمات ومنطقة تجارية استثمارية على مساحة 15 فدانًا وتربط ما بين شبكة خطوط 5 وسائل نقل مختلفة على مستوى الجمهورية متمثلة في الخط الثالث لمترو الأنفاق، ومسار القطار الكهربائي، ومحطة للسكك الحديدية ومحطة للسوبرجيت، إضافة إلى الأتوبيس السريع BRT والأتوبيس الترددي.