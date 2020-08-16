خصومة ثأرية وراء مقتل وإصابة عدة أفراد بعائلتين بالفيوم.. والأمن يسيطر

ضبطت وزارة الداخلية أطراف مشاجرة وقعت بناحية "العجمين" بدائرة مركز شرطة أبشواي بمديرية أمن الفيوم، بين أفراد عائلتين لخلافات على قطعة أرض زراعية وتبادلهم خلالها إطلاق الأعيرة النارية، مما أسفر عن وفاة وإصابة عدد من أفراد العائلتين، وتمكّنت الأجهزة الأمنية بالفيوم من ضبط 4 من أطراف المشاجرة .

ووجهت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الفيوم، عقب تقنين الإجراءات، حملة أمنية بالاشتراك مع قوات الأمن المركزي وقوات الأمن باستهداف اثنين من أطراف المشاجرة "هاربين" وتمكنت من ضبطهما وبحوزتهما بندقيتين آليتين، وتمّ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.