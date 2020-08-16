"الجيزة": "مشروعك"ساهم في منح 875 مليون جنيه قروضا للشباب

أعلن اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة عن تنفيذ 3480 مشروعا بقيمة إجمالية حوالي 875 مليون جنية ضمن مبادرة برنامج المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية "مشروعك".

وأكد المحافظ أن المشروعات ساهمت في توفيرأكثر من 15 ألف فرصة عمل لشباب وأبناء المحافظة، مما يمثل حجم الإنجازات التي تمت منذ بداية المبادرة وحتى شهر يوليوالماضي .

وأوضح المحافظ أن "هذه المشروعات تأتي ضمن خطة المحافظة لتطويرالعمل بالمشروع وتوفير المزيد من فرص العمل لأبناء الجيزة.

أشار المحافظ إلى أن "مبادرة مشروعك تهدف إلي إحداث تنمية مجتمعية واقتصادية بنطاق المحافظة، وتشجيع الشباب لإقامة مشروعات استثمارية والمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر للحد من البطالة وخلق فرص عمل لأبناء المحافظة من خلال منح التمويل اللازم لإقامة المشروعات المختلفة تنفيذاً لرؤية مصر 2030".

وقال المحافظ ، إن "مشروعك يُعد بوابة للشباب لريادة الأعمال من خلال قروض ميسرة لتنفيذ مشروعات تنموية تساعد في دعم الإقتصاد الوطي" ، مؤكدا أن "المبادرة تشمل جميع المجالات سواء ، صناعية، زراعية، خدمية ، أوتجارية وغيرها".

وحول آلية الاستفادة من هذه المنح المخصصة لمبادرة " مشروعك " أوضح المحافظ أن " أي فكرة يتقدم بها الشباب يتم مساعدتهم في دراسة الجدوى والتدريب والتأهيل والتمويل ومتابعتهم أثناء تنفيذ مشروعاتهم".

ووجه محافظ الجيزة بتذليل كافة العقبات وتسهيل إجراءات منح القروض والتيسير على المتقدمين، موجهاً بضرورة الإلتزام بإجراءات التقديم والاستشارات الفنية التى يحتاجها المشروع مثل دراسات الجدوى وفرص التدريب الفني والإدارى، إلى جانب إصدار التراخيص المؤقتة من إدارة "مشروعك" مع تكثيف أعمال التوعية لدى الشباب لتحفيزهم على الإستفادة من مميزات المشروع .

وفى نفس السياق عقدت هند عبد الحليم نائب المحافظ اجتماعاً لكافة إدارات "مشروعك" بالأحياء والمراكز لمناقشة خطة العمل والوقوف على أهم العقبات التي تواجه المشروع والمتقدمين له وكيفية حلها للاستفادة القصوى من المبادرة.