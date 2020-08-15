محافظ الجيزة يكلف برفع وإزالة أي آثار للدعاية الانتخابية من الشوارع

كلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بسرعة الانتهاء من إزالة ورفع لافتات الدعاية الانتخابية والملصقات الخاصة بالمرشحين من الميادين والشوارع الرئيسية والفرعية وأعمدة الإنارة واللوحات الإرشادية والأنفاق والكباري وحوائط المباني، وذلك خلال يومين على الأكثر وذلك بعدما انتهت انتخابات مجلس الشيوخ يوم الأربعاء 12 أغسطس.

وكلف محافظ الجيزة بإصلاح أي تشوهات حدثت بالشوارع لاسيما الحوائط وإعادة دهانها مرة أخرى في حال الحاجة إلى ذلك وإعادة الشيء لأصله، كما كلف المحافظ أجهزة التفتيش والمتابعة الميدانية بالمرور على كافة الأحياء والمراكز والمدن نهاية الأسبوع وإعداد تقرير عن الأعمال التي تمت وما تم إنجازه.

وشدد على رئيس الهيئة العامة للنظافة والتجميل بتكثيف حملات النظافة ورفع أي مخلفات بمحيط المقار واللجان وخاصة بالمناطق المحيطة بالمدارس وإعادتها لأفضل ما كانت عليه ورفع أي ملصقات أو دعاية متناثرة من الشوارع وتجريدها.

وأشاد محافظ الجيزة بحرص المواطنين على التصويت والمشاركة في انتخابات مجلس الشيوخ ونقل الصورة الحضارية عن الدولة.

كما حرص راشد على توجيه الشكر وتكريم عدداً من المسؤولين والأجهزة المشاركة في أعمال تنظيم ومتابعة سريان العملية الانتخابية دون أي معوقات، مؤكداً على تضافر كافة جهود الدولة لظهور المشهد الانتخابي بأفضل شكل.