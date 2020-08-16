وزير النقل: نخطط لإنشاء 21 محورا حتى عام 2024

تحدث الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل، عن مشروعات المحاور العرضية فوق نهر النيل في مصر.

وقال الوزير، خلال حفل افتتاح الرئيس السيسي لبعض مشروعات النقل إن تاريخ انشاء أول كبارى في مصر يرجع إلى سنه 1834 في عصر محمد علي وبدأ بكوبري بمنطقه القناطر الخيريه وثاني كوبري كوبري قصر النيل عام 1871 في ايام الخديوي اسماعيل.

وأشار أنه حتى الان ومنذ عهد محمد علي وحتى عام 2014 تم تنفيذ 38 كوبري وليس محور بمعدل واحد كوبري كل خمس سنوات لافتًا أنه تم التخطيط لانشاء 21 محور حتى عام 2024 بمعدل 2 محور كل عام لافتًا أنه تم الانتهاء من تنفيذ 7 محاور وجاري تنفيذ 11 محور ومتبقي تنفيذ 3 محاور سيتم الانتهاء منها عام 2024 ليكون هناك 59 محور على تهر النيل بمعدل 25 كيلو بين المحور والأخر.

وأعلن السفير بسام راضي المتحدث باسم الرئاسة، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي سيفتتح، اليوم، المرحلة الرابعة من الخط الثالث لمترو الأنفاق، ويضع حجر الأساس لمحطة عدلي منصور التبادلية، التي تعد إحدى المحطات المركزية الكبرى؛ لربط العاصمة الإدارية الجديدة بكل مدن ومحافظات الجمهورية.

وتضم المحطة مجمع نقل متكامل الخدمات ومنطقة تجارية استثمارية على مساحة 15 فدانًا وتربط ما بين شبكة خطوط 5 وسائل نقل مختلفة على مستوى الجمهورية متمثلة في الخط الثالث لمترو الأنفاق، ومسار القطار الكهربائي، ومحطة للسكك الحديدية ومحطة للسوبرجيت، إضافة إلى الأتوبيس السريع BRT والأتوبيس الترددي.