وزير النقل: بدأنا بالفعل إنشاء مونوريل العاصمة الجديدة و6 أكتوبر

قال المهندس كامل الوزير، وزير النقل، إنَّ إجمالي أطوال مونوريل العاصمة الجديدة و6 أكتوبر 96 كم، بواقع 34 محطة، لنقل 650 ألف راكب يوميا، مؤكّدًا أنَّ المونوريل من وسائل النقل الحديثة والمتطورة.

وأضاف "الوزير"، خلال افتتاح المرحلة الرابعة من الخط الثالث لمترو الأنفاق بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، أنَّ مورنوريل العاصمة الجديدة سيبدأ من ستاد القاهرة حتى مدينة العدالة شرق العاصمة الإدارية الجديدة، بينما مونوريل 6 أكتوبر يبدأ من محطة الخط الثالث للمترو "وادي النيل" وحتى مدينة أكتوبر الجديدة.

وأشار إلى أعمال الإنشاء بدأت بالفعل وجرى الانتهاء من الاغلاق المالي التعاقد، "الحمد لله شغالين كويس وبدأ المشروع ينطلق، ويكون المشروع على أساسات عميقة مرتكزة على عامود أحادي حتى الجسم الخرساني".

ويفتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، عددًا من المشروعات القومية، أبرزها المرحلة الرابعة من الخط الثالث لمترو الأنفاق، كما يضع حجر أساس محطة عدلي منصور التبادلية، التي تعد إحدى المحطات المركزية الكبرى لربط العاصمة الإدارية الجديدة بكل مدن ومحافظات الجمهورية، وفق ما ذكره السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية.

وتضم محطة عدلي منصور التبادلية مجمع نقل متكامل الخدمات ومنطقة تجارية استثمارية على مساحة 15 فدانًا، وتربط ما بين شبكة خطوط 5 وسائل نقل مختلفة على مستوى الجمهورية متمثلة في الخط الثالث لمترو الأنفاق، ومسار القطار الكهربائي، ومحطة للسكك الحديدية ومحطة للسوبرجيت، إضافة إلى الأتوبيس السريع "BRT" والأتوبيس الترددي.