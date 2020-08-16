الوفد: نستعد لانتخابات النواب ونتلقى طلبات الترشح حاليا

قال المستشار بهاء أبوشقة، رئيس حزب الوفد، إن لجان في المحافظات تتلقى طلبات الراغبين في الترشح من أعضاء الحزب لانتخابات مجلس النواب المقبلة لنكون جاهزين بمرشحين للدفع بهم في السباق الانتخابي سواء على نظام القوائم أو المقاعد الفردية على مستوى الجمهورية.

وأضاف أبوشقة لـ"الوطن"، أن الحزب لا ينتظر لوقت إجراء الانتخابات كي يبدأ في الاستعداد لها ولكنه يجهز لها من الآن، مؤكداً أنه وفق الدستور يتم إجراء انتخابات مجلس النواب في شهر نوفمبر المقبل.

وتابع أن الحزب يعمل في الوقت الراهن بالتزامن مع خوض انتخابات مجلس الشيوخ على إعداد كوادر مؤهلة من الشباب والمرأة لخوض انتخابات مجلس النواب، مشدداً على أن الحزب حريص على الدفع بمرشحين من ذو الكفاءة في العمل السياسي والبرلماني.

وأكد أبوشقة أن الحزب لا يمانع في الدخول في تحالف انتخابي مع الأحزاب الأخرى في انتخابات مجلس النواب على غرار انتخابات مجلس الشيوخ حتى يكون هناك برلمان متوازن يمثل به كل القوى السياسية ويعبر عن إرادة الشعب المصري.

وأعتبر أن قانون مجلس النواب الذي يجرى الانتخابات من خلال بواقع 50% للنظام الفردى و50% لنظام القائمة المغلقة يعد الأصلح للمرحلة السياسية الراهنة، ونسعى لأن نكون أمام قائمة انتخابية تضم كل القوى الوطنية في هذه الانتخابات.