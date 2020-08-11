جامعة مطروح تدعو منتسبيها للمشاركة في انتخابات "الشيوخ"

دعا الدكتور مصطفى النجار رئيس جامعة مطروح، اليوم الثلاثاء، جميع منتسبى الجامعة، وجميع فئات الشعب ‏المصري، بضرورة المشاركة فى انتخابات مجلس الشيوخ التي بدأت اليوم الثلاثاء وتستمر حتى غد الأربعاء.

وأكد رئيس الجامعة أهمية المشاركة الإيجابية بهدف استكمال مسيرة التنمية الشاملة فى مختلف الميادين، مشيرًا إلى ضرورة دعم مسيرة الديمقراطية في مصر.

وناشد رئيس جامعة مطروح الناخبين بضرورة الالتزام بجميع الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد خلال فترة التصويت، للمحافظة على الصحة العامة.

جدير بالذكر أن الانتخابات فى مطروح يتنافس بها 5 مرشحين على المقعد الفردي، وتجرى في 138 مركزًا انتخابيًا بإجمالى 142 لجنة مقيدا بها 299581 ناخبا على مستوى المحافظة.