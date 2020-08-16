"القوى العاملة" تعقد ندوات توعية للعاملين بشركة "إيبيكو" الدوائية

التقى محمد سعفان وزير القوى العاملة، الدكتور أحمد كيلاني رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة المصرية الدولية للصناعات الدوائية "إيبيكو"، لبحث سبل التعاون وطلب الدعم الفني من الوزارة بشأن تقديم أوجه الرعاية الاجتماعية والصحية للعاملين بالشركة.

ورحب وزير القوى العاملة، بالتعاون مع الشركة، مؤكداً حرص الوزارة على رعاية ومتابعة حقوق وواجبات طرفي العملية الإنتاجية العمال وأصحاب الأعمال، خاصة في ظل الظروف الاستثنائية الحالية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأوضح "سعفان"، استعداد الوزارة لعقد العديد من ندوات التوعية للعاملين بالشركة لتعريفهم بحقوقهم وواجباتهم وتوعيتهم بأحكام قانون العمل والقوانين ذات الصلة، مما يسهم في استقرار العملية الإنتاجية داخل الشركة.

وأوضح رئيس مجلس إدارة الشركة، أن الشركة يعمل بها 5200 عامل منهم 40% عاملات، مؤكداً أن الشركة تنظم تدريبا لبعض الطلاب مقابل مزايا مادية وعينية.