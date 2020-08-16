النقل: مترو الأنفاق تم إنجازه بأيد مصرية خالصة

أكد الفريق كامل الوزير، وزير النقل أنه "للمرة الأولى يتم تنفيذ مشروعات مترو الأنفاق بأيدٍ مصرية خالصة من خلال شركات وطنية وهي "المقاولون العرب وأوراسكوم" كمقاول رئيسي للمشروع، بالاشتراك مع كبريات الشركات العالمية في مجال الأنظمة والسكة".

تصريح الوزير لفت النظر إلى أهمية بناء العامل المصري، وأنه البطل الحقيقي في المنظومة التي تشهدها مصر من نهضة معمارية بتوجيه من الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وافتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، المرحلة الرابعة للخط الثالث لمترو الأنفاق، كما وضع الرئيس حجر الأساس لمحطة عدلي منصور التبادلية ومسار القطار الكهربائي ومحطة للسكك الحديدية ومحطة للسوبرجيت، إضافة إلى الأوتوبيس السريع BRT والأوتوبيس الترددي.

خبراء التنمية المحلية والمستدامة اعتبروا أن تنفيذ المشروع الجديد لأول مرة في تاريخ مشروعات مترو الأنفاق بأيدٍ مصرية وضع العمالة المصرية على صدارة القوى العاملة في القارة الأفريقية، وقضى على البطالة حتى في ظل أزمة الوباء العالمي التي أثرت على العديد من دول العالم.

حسان: تم تعزيز صورة العامل المصري وأصبح منافسًا للعمالة على مستوى القارة الأفريقية

الدكتور حسين حسان، خبير التنمية المستدامة واستشاري المناطق العشوائية، أكد أن "الهيئة الهندسية للقوات المسلحة تعمل منذ سنوات على تنفيذ مشاريع عملاقة باستثمارات تقدر بالمليارات، بداية من العاصمة والخط الثالث للمترو، جمعيها تتم بأيدٍ مصرية خالصة، ما ساعد على توفير فرص عمل لملايين الشباب، وانخفضت معها نسب البطالة بشكل ملحوظ، واتضح ذلك خلال أزمة كورونا".

وأشار حسان إلى أنه "في الوقت الذي عانت فيه كثير من الدول نقص الأيدي العاملة، لم تواجه مصر تلك الأزمة، وتم الانتهاء من افتتاح عدد من المشاريع الكبرى خلال الأشهر الماضية".

وأضاف حسان في حديثه لـ"الوطن"، أن "أغلب العمالة الوافدة من مدن الصعيد أصبحت تجد فرص عمل في المشاريع الجديدة، وبالتالي تشارك في تطوير البنية التحتية لقارة أفريقيا، وجودة المشاريع المنفذة بأيدٍ مصرية انعكست على تعزيز صورة العمالة المصرية".

وبحسب ما قاله الدكتور ياسر شحاتة، خبير التنمية المستدامة، فإن "العامل المصري أصبح البطل الحقيقي في مسيرة التنمية والبناء في مصر، وهو ما يؤكد عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي دائمًا، وهو أهمية بناء الإنسان واستغلال العنصر البشري".

وأضاف شحاتة في حديثه لـ"الوطن" أن "اهتمام الدولة بالعنصر البشري في بناء المشروعات الحديثة تنعكس آثاره على الاقتصاد، مثل انخفاض نسب البطالة مما يدعم اقتصاد الدولة".