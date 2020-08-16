كورونا في آسيا.. ما زال الوباء مستمرا

واصل فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" تفشيه وانتشاره في العالم، وبلغت إصابات الوباء على مستوى العالم، منذ ظهوره في مدينة "ووهان" الصينية، إلى 21.639.715 حالة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 769.459، بينما بلغت حالات الشفاء 14.350.104حالة.

ونشر وباء كورونا المستجد "كوفيد 19"، في جميع دول العالم الهلع، منذ ظهوره في ديسمبر الماضي، وسط الصين، كذلك انتشر سريعًا في أنحاء العالم، ومن بينها قارة آسيا.

ارتفاع إجمالي إصابات طوكيو إلى 17714 حالة

وأعلنت السلطات اليابانية، تسجيل 1232 حالة إصابة جديدة بكورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية.

وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية "إن إتش كيه"، اليوم، أن إجمالي حصيلة الإصابات ارتفع ليصل إلى 55905 حالات، مشيرة إلى أن عدد الوفيات بلغ 1106 حالات.

بدورها، أعلنت حكومة العاصمة اليابانية طوكيو، اليوم، تسجيل 260 حالة إصابة جديدة، ليصل إجمالي حالات الإصابة في العاصمة إلى 17714 حالة.

وفي باكستان، ارتفعت حصيلة الإصابات المؤكدة بالوباء إلى 288717 حالة، وذلك عقب تسجيل 670 إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وذكرت قناة "جيو نيوز" الباكستانية، اليوم، أن حصيلة الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في البلاد ارتفعت إلى 6168 حالة، عقب تسجيل 6 حالات وفاة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأشارت القناة الباكستانية إلى أنه تم تسجيل 125904 حالات إصابة في إقليم "السند"، فى حين بلغ إجمالي عدد المصابين بإقليم "البنجاب" 95203 حالة، فيما أعلنت سلطات إقليم "بلوشستان" تسجيل 12224 حالة بالإضافة إلى 15378 حالة في العاصمة إسلام آباد.

الهند تكسر حاجز 2.5 مليون إصابة بالوباء

وفي الهند، ارتفعت حصيلة الإصابات المؤكدة بكورونا المستجد إلى مليونين و589 ألفا و682 حالة، عقب تسجيل 63489 حالة إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وذكرت صحيفة "هندوستان تايمز"، أن الهند أبلغت عن أكثر من 60 ألف إصابة للمرة التاسعة في 10 أيام.

وقالت وزارة الصحة الهندية، اليوم، إن حصيلة الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في البلاد ارتفعت إلى 49980 حالة، وذلك عقب تسجيل 944 حالة وفاة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، وفقا لما ذكرته قناة "إن دي تي في" الهندية.

وكان رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، قال أمس السبت، إن 3 لقاحات مرشحة للوباء يتم اختبارهم في الهند وتنتظر البلاد الضوء الأخضر من العلماء لبدء إنتاجهم الضخم.

وفي أفغانستان، ارتفعت حصيلة الإصابات المؤكدة بالوباء إلى 37551 حالة، فيما بلغت حصيلة الوفيات إلى 1370 حالة.

وبلغ عدد المتعافين من كورونا المستجد في أفغانستان 27166 شخصا، وفقا لما ذكرته قناة "طلوع" الأفغانية.

الصين تعلن عدم تسجيل أي وفيات مرتبطة بكورونا المستجد خلال الساعات الـ 24 الماضية

وفي الصين، أعلنت اللجنة الوطنية للصحة، اليوم، عدم تسجيل أي وفيات مرتبطة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ 24 الماضية، فيما تلقت تقارير عن 19 حالة إصابة جديدة بينها 4 بعدوى محلية، ليرتفع إجمالي المصابين إلى 84827 حالة وظل عدد الوفيات دون تغيير عند 4634 شخصا، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء "الشرق الأوسط".

وذكرت اللجنة الصينية في تقريرها اليومي، أن جميع الحالات المحلية تم تسجيلها في منطقة شينجيانج الويجورية ذاتية الحكم، فيما جاءت الإصابات الوافدة من الخارج بواقع 5 حالات في شنجهاي و3 حالات في كل من مقاطعتي قوانجدونج وشنشي وحالتين في تيانجين وحالة واحدة في كل من مقاطعتي سيتشوان وفوجيان، ليصل إجمالي الحالات الوافدة من الخارج إلى 2278 حالة غادر منها 2094 حالة المستشفيات بعد شفائهم.

وأشارت اللجنة الوطنية، إلى أن 56 شخصا غادروا المستشفيات أمس السبت، بعد تماثلهم للشفاء، ليصل إجمالي المتعافين إلى79575 شخصا.

ارتفاع إجمالي إصابات كورونا في كوريا الجنوبية إلى 15318 حالة

وفي كوريا الجنوبية، أعلنت السلطات الصحية، اليوم، تسجيل 279 حالة إصابة جديدة ليرتفع إجمالي الإصابات بكورونا إلى 15318 حالة. وأشارت السلطات الصحية، إلى أن حصيلة اليوم تعد الأعلى منذ 8 مارس الماضي، فيما ظل عدد الوفيات بالوباء دون تغيير عند 305 حالات، بينما وارتفعت حالات الشفاء بمقدار 9 حالات لتصل حصيلة التعافي من الوباء إلى 13910 حالة.

وفي سياق متصل، وقعت السفيرة الكورية الجنوبية لدى البعثة الكورية الجنوبية في جنيف "بايك جي-آه" مع المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم، في مقر المنظمة في "جنيف" السويسرية، على مذكرة تفاهم لتقديم أدوات تشخيص كورونا المستجد بما يكفي لإجراء حوالي 550 ألف اختبار إلى أفريقيا، بقيمة 7.1 مليار وون "أي ما يعادل 5.97 مليون دولار" إلى أفريقيا.

وفي إندونيسيا، أعلنت وزارة الصحة، اليوم، تسجيل 2081 إصابة جديدة و79 حالة وفاة بكورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات بالوباء إلى 139549 حالة، فيما ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 6150 حالة وفاة، بينما وصلت حصيلة التعافي من الوباء إلى 93103 شخصا، وفقا لما ذكرته صحيفة "ذا جاكرتا بوست" الإندونيسية.

وفي كازاخستان، أعلنت السلطات الصحية، اليوم، تسجيل 409 إصابات جديدة بكورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 102696 حالة، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء "كازين فورم" الكازاخية.

وذكرت وزارة الصحة فى كازاخستان، في بيان، أن 842 مريضاً تماثلوا للشفاء التام، لتصل حصيلة حالات التعافي من كورونا المستجد إلى 81558 حالة، فيما بلغت حالات الوفيات 1337 حالة.

وفي سنغافورة، أعلنت وزارة الصحة، اليوم، تسجيل 86 إصابة جديدة ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 55747 حالة، فيما استقرت حصيلة الوفيات بكورونا المستجد عند 27 حالة، بينما توفي 15 شخصا ثبتت إصابتهم بالفيروس لأسباب أخرى، بينما تعافى حتى الآن 51043 مريضا.

وفي الفلبين، أعلنت وزارة الصحة، اليوم، تسجيل 3420 إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع إجمالي الإصابات بالوباء إلى 161253 مريضاً.

وذكرت الوزارة الفلبينية، في بيان، أنه تم تسجيل خلال الـ24 ساعة الماضية 65 حالة وفاة؛ ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 2665 حالة، وفقا لما ذكرته صحيفة "فلبين ستار" الفلبينية على موقعها الإلكتروني.