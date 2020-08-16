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مصابان بكورونا فقط في مستشفيات شمال سيناء

كتب:

حسين ابراهيم
06:52 م | الأحد 16 أغسطس 2020
شمال سيناء

شمال سيناء

قال الدكتور طارق شوكة مدير الصحة في شمال سيناء، إن هناك حالتين فقط محجوزتين في العريش وبئر العبد.

وأضاف بيان لمديرية الصحة، أن عدد حالات الشفاء وصل إلى 310 حالات، وأنه لا توجد أي حالات وفيات منذ عدة أيام حتى الآن.

واوضح بيان الصحة أن غالبية حالات العزل المنزل تماثلت للشفاء وأن هناك احتياطات تقوم بها مديرية الصحة لتحجيم انتشار الفيروس، وإمكانية انتهائه من المحافظة خلال أيام.

وسجلت شمال سيناء صفر كورونا أمس قبل حجز حالتين جديدتين في مستشفيات بئر العبد والعريش.

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