وزيرة الهجرة تشهد افتتاح ناد رياضي في أول منطقة لوجيستية بالدلتا

تشهد السفيرة نبيلة مكرم عبدالشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، افتتاح نادي ماتريكس الرياضي في مدينة طنطا، ضمن مشروعات المنطقة التجارية واللوجيستية بمحافظة الغربية "داون تاون دلتا"، والتي ينفذها المهندس أشرف دوس، أحد المستثمرين المصريين بالخارج، والذين شاركوا في مؤتمر "مصر تستطيع بالاستثمار والتنمية"، والمدير التنفيذي لشركة "فيرن بروجلوبال" بالولايات المتحدة الأمريكية المنفذة للمنطقة اللوجستية بالغربية.

من جانبها، أكدت السفيرة نبيلة مكرم أن مشروع المنطقة اللوجيستية بمحافظة الغربية يعد مشروعًا استثماريًا واعدًا، ويخدم بشكل مباشر أهالي هذه المنطقة المهمة؛ لما يوفره من استثمارات مباشرة وغير مباشرة، فضلًا عن تقديم خدمات عدة وكذلك توفير عدد كبير من فرص العمل لشباب المحافظة.

وأضافت وزيرة الهجرة أن مشروع المنطقة اللوجيستية للمهندس أشرف دوس يبرهن على نجاح خطط الدولة المصرية في جذب وتشجيع مستثمرينا المصريين بالخارج، ويؤكد أن مصر ماضية في طريقها نحو نهضة اقتصادية كبيرة عبر فتح آفاق الاستثمار المتعددة.

يُذكر أن المهندس أشرف دوس يعمل في مجال تطوير الإسكان، وتقديم الاستشارات في العديد من الأمور المتعلقة بالإنشاءات والمباني والبنى الأساسية، ونال درجة الماجيستير والبكالوريوس في الهندسة من الولايات المتحدة الأمريكية، كما حصل على الماجيستير في إدارة الأعمال، وهو حائز على عضوية لجنة الصيادلة الأمريكيين العرب وكذلك عضوية غرفة التجارة الأمريكية في مصر.

وتعد المنطقة التجارية واللوجيستية بمحافظة الغربية "داون تاون دلتا" أول وأكبر منطقة تجارية ولوجيستية على مستوى محافظات مصر، تم إنشاؤها بالتعاون بين شركة "فيرن بروجلوبال" للاستثمار وجهاز تنمية التجارة الداخلية التابع لوزارة التموين، ضمن خطة الدولة لإنشاء مثل هذه المناطق بجميع محافظات الجمهورية على مساحه حوالي 83 فدانًا باستثمارات تتعدى 6 مليار جنيه.

وتتوسط المنطقة التجارية عشرة محافظات بوسط الدلتا، وتخدم 42 مليون نسمة، وتوفر أكثر من 50 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة خلال مدة تنفيذ المشروع، إضافة إلى فرص العمل التي سيتم توفيرها عن طريق المشروع.