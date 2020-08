طرح "فورد بوما" الكروس أوفر الجديدة 24 سبتمبر

أعلنت شركة "فورد" الأمريكية الموعد الرسمي لإطلاق الجيل الجديد من أيقونتها الكروس أوفر "Puma"، والتي تنتمي لسيارات الـ"SUV" متعددة الاستخدمات، وتدخل في حلبة المنافسة بين سيارات كيا وهيونداي الكروس أوفر متوسطة الحجم.

The sound of something exciting, from the people who helped make it. Coming September 24th.#PumaST pic.twitter.com/S3le5UQnMf