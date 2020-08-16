طرح "فورد بوما" الكروس أوفر الجديدة 24 سبتمبر

أعلنت شركة "فورد" الأمريكية الموعد الرسمي لإطلاق الجيل الجديد من أيقونتها الكروس أوفر "Puma"، والتي تنتمي لسيارات الـ"SUV" متعددة الاستخدمات، وتدخل في حلبة المنافسة بين سيارات كيا وهيونداي الكروس أوفر متوسطة الحجم.

The sound of something exciting, from the people who helped make it. Coming September 24th.#PumaST pic.twitter.com/S3le5UQnMf — Ford Europe (@FordEu) August 5, 2020

وأشارت الشركة إلى الموعد الرسمي لطرح السيارة الجديدة والمقرر في 24 سبتمبر المقبل، وحسب ما ذكره موقع "روسيا اليوم" سيتم طرح النموذج الجديد من سيارة "بوما 2021" بمحركات بمحركات بنزين EcoBoost اقتصادية بسعة 1.5 ليتر وعزم 197 حصانًا، بنظام دفع أمامي للعجلات.

وحسب مواصفات السيارة الجديدة المعلن عنها، تصل سرعتها القصوى إلى 220 كم/س، وتتسارع من حالة الثبات إلى 100كم/س خلال 6.7 ثانية.

وحسب ما ذكره موقع "Motor1"، أجريت بعض التعديلات على المظهر الخارجي للسيارة مقارنة بالنموزج السابق لها، حيث حصلت على جناح هوائي صغير على مؤخرة السقف لزيادة الثبات على السرعات العالية، وزُودت المصابيح الأمامية بخطي إضاءة LED موزعة بشكل حلزوني داخلها، إضافة إلى تصميم مصابيح الضباب، وكذلك تصميم أقراص العجلات، وحصلت على مقاعد رياضية مزينة بشعار ST.

كما أضيف ناقل حركة أوتوماتيكي مكون من 6 سرعات، وأنظمة كهربائية للتحكم بوضعية وحرارة المقاعد، ونظام لمنع الانزلاق على المنحدرات والمنعطفات، إضافة لحساسات مسافة وكاميرات أمامية وخلفية لركنها بأمان في الأماكن الضيقة.