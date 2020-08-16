تعريفة الخط الثالث للمترو: 9 محطات بـ5 جنيهات و16 محطة بـ7

ترصد "الوطن" تعريفة الخط الثالث بعد افتتاح المحطات الجديدة من خلال مصدر مسؤول بالهيئة القومية للأنفاق، بعد التشغيل الرسمي اليوم لـ 6 محطات جديدة بالخط الثالث للمترو بمصر الجديدة وهي "النزهة - الهايكستب - قباء - عمر بن الخطاب - هشام بركات - عدلي منصور".

* تنقسم لثلاث مناطق:

الأولى 9 محطات وقيمة التذكرة خمسة جنيهات.

الثانية 16 محطة بـ7 جنيهات.

ما يزيد عن ذلك سعر التذكرة تبلغ 10 جنيهات.

* ثبات سعر تذكرة ذوي الاحتياجات الخاصة بـ50 قرشا لجميع المناطق.

استمرار ثبات أسعار تذاكر الخطين الأول والثاني كما هي دون تغيير.

عدم المساس بأسعار اشتراكات الطلبة وذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن.