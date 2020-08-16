صحة قنا تنعى ممرضة توفيت مُصابة بفيروس كورونا

نعت مديرية الشؤون الصحية بقنا وجميع العاملين بالقطاع الطبي بقنا، الممرضة عبير محمد أحمد، مشرفة التمريض بإدارة أبوتشت الصحية بمستشفى العزل بالعديسات بالأقصر، والتي توفيت إثر إصابتها بفيروس كورونا.

وتقدم الدكتور راجي تواضروس وكيل وزارة الصحة بالعزاء والمواساة لأهل الفقيدة، داعيا المولى عز وجل أن يرحمها ويغفر لها ويلهم أهلها الصبر.

وسجلت 4 مستشفيات في محافظة قنا، صفر إصابات بفيروس كورونا، فيما يجري العمل في 3 مستشفيات آخرين لاستقبال وعلاج مرضى كورونا.