تحرير 6 محاضر في حملة تموينية على الأسواق والمخابز بسفاجا

شنت إدارة التموين بسفاجا، حملة مكبرة على المخابز أسفرت عن تحرير ستة محاضر متنوعة لوجود نقص في الوزن 6 جرام في الرغيف وعدم وجود سجل للتفتيش، وذلك تحت إشراف هدى المغربي، رئيس مدينة سفاجا.

وقامت الحملة بالمرور على محلات الخضروات والفاكهة بالمدينة، ما أسفر عن تحرير محضرين عدم إعلان عن الأسعار ومحضر عدم حمل شهادة صحية.

وأشارت هدى المغربي رئيس مدينة سفاجا، إلى أن الأجهزة التنفيذية والرقابية بالمدينة، تسعى دائما لتحقيق كافة سبل الرضا للمواطنين، من خلال تنظيم الحملات التفتيشية والرقابية، للتأكد من جودة الخدمات المقدمة للمواطنين من أجل الارتقاء بالمجتمع.