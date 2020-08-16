مصرع شخص في مشاجرة بالأسلحة النارية بأسيوط

لقي شخص مصرعه إثر إصابته بطلق ناري في مشاجرة نشبت بالأسلحة النارية بين شخصين بمنفلوط في محافظة أسيوط.

تلقى اللواء أسعد الذكير مدير أمن أسيوط، إخطاراً من مأمور مركز شرطة منفلوط يفيد بوصول بلاغ من الأهالي بوقوع مشاجرة وإطلاق أعيرة نارية، ووقوع قتيل أمام هندسة ري منفلوط غرب السكة بالبندر دائرة المركز، وبالانتقال جرى السيطرة على الموقف ووقف إطلاق النار.

وبالمعاينة والفحص تبين مصرع "ممدوح. م. ع"، مقيم بمنفلوط تقسيم زلط خلف كافتيريا التكيه، فجرى نقله إلى مشرحه منفلوط المركزي، وبسؤال الأهالي ذكروا أنهم فوجئوا بالمشاجرة وغير معلوم سببها.

كلفت المباحث بضبط طرفي المشاجرة والسلاح المستخدم وجاري تحرير المحضر اللازم واستكمال الإجراءات القانونية.