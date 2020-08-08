مصرع سيدة وحفيدتها وإصابة 4 في مشاجرة بالأسلحة النارية بين عائلتين في أسيوط

لقيت سيدة وحفيدها مصرعيهما، بينما أصيب 4 آخرين، فى مشاجرة نشبت بالأعيرة النارية، بين عائلتي "الغول" و"الرعابية"، بقرية منشأة خشبة التابعة لمركز القوصية في محافظة أسيوط.

تلقى اللواء أسعد الذكير مدير أمن أسيوط، إخطارا من مأمور مركز شرطة القوصية يفيد وصول بلاغ من الأهالي بنشوب مشاجرة بالأعيرة النارية بين عائلتين "الغول والرعابية" بقرية منشأة خشبة دائرة المركز، ووقوع وفيات ومصابين وبالانتقال والإسعاف جرى السيطرة على الموقف ووقف إطلاق النار وبالمعاينة والفحص، تبين أن المشاجرة بين عائلتي الغول والرعابية بالقرية.

وأشارت التحريات الأولية إلى وقوع مشاجرة بين العلئلتين ليلة أمس وتجدد مساء اليوم، وأسفرت المشاجرة عن مقتل سيدة مسنة 70 سنة، وحفيدها "حمادة" 21 سنة، إثر إصابته بطلق ناري بالرأس وإصابة كل من "محمد.ع" 50 عاما، بطلق ناري بالقدم، و"منى. م. م" 20 عاما، و"رحاب. م. م" 19 عاما، و"عبد الرحمن. م. م" 14 عاما.

جرى نقل الجثة إلى مستشفى القوصية المركزي، والمصابين إلى مستشفى أسيوط الجامعي، وجرى تحرير المحضر اللازم بالواقعة وجار ضبط المتهمين، واستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.