تسليم 19 عقد تقنين أراضي أملاك دولة بمحافظة كفر الشيخ

سلمت الوحدات المحلية بمحافظة كفر الشيخ، 19 عقد تقنين أراضي أملاك دولة للمستفيدين من المواطنين واضعي اليد ، مع استكمال كافة الإجراءات الخاصة بالتقنين وموافقة الجهات المعنية طبقاً للقانون.

وأعلنت المحافظة، في بيان لها اليوم الإثنين، أن "إجمالي عقود التقنين التي تم تسليمها للمواطنين من واضعي اليد حتى الآن بلغ 568 عقداً، وأن قرارات التقنين تعد إنجازا وإضافة كبيرة للمحافظة".

وذكرالبيان أن" المحافظة تعالج تراكمات سنوات ماضية، وهوما يتطلب الاهتمام وسرعة التعامل من قبل الوحدات المحلية مع ملفات التقنين والتصالح داخلها بمنتهى الشفافية والنزاهة، لتحقيق الصالح العام لأننا في صف المواطن قبل كل شيء".