ننشر عدد المقاعد الفردية لمحافظة القاهرة بتعديلات "الدوائر الانتخابية"

تنشر "الوطن" بشكل مفصل التعديلات المطروحة على قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، والتي تقدم بها ائتلاف "دعم مصر" ظهر اليوم الأحد.

وخصص مشروع القانون "31" مقعدًا لمحافظة القاهرة، حيث شملت الدائرة الأولى "قسم الساحل"، والدائرة الثانية "أقسام روض الفرج _شبرا_بولاق"، والدائرة الثالثة "قسمي الزاوية الحمرا والشرابية"، بينما شملت الدائرة الرابعة "قسمي الزيتون والأميرية".

وضمت الدائرة الخامسة "قسم حدائق القبة"، والدائرة السادسة "أقسام أول مدينة نصر، ثان مدينة نصر، مصر الجديدة"، بينما ضمت الدائرة السابعة "أقسام النزهة، الشروق، بدر، التجمع الأول، التجمع الخامس، القطامية، والدائرة الثامنة "قسمي أول وثان السلام"، والدائرة التاسعة "قسم عين شمس"، والدائرة العاشرة "قسم المطرية"، في حين تمثل الدائرة الحادية عشرة "قسم المرج".

وتتكون الدائرة الثانية عشرة من "أقسام منشأة ناصر، الجمالية، باب الشعرية، الموسكي"، والدائرة الثالثة عشرة من "أقسام الوايلي، والضاهر، والأزبكية، وعابدين، وقصر النيل"، والدائرة الرابعة عشرة من "قسمي السيدة زينب والدرب الأحمر"، والدائرة الخامسة عشرة من "قسمي الخليفة والمقطم"، والدائرة السادسة عشرة من "قسم مصر القديمة"، والدائرة السابعة عشرة من "قسمي البساتين ودار السلام"، والدائرة الثامنة عشرة "قسم المعادي"، والدائرة التاسعة عشرة "أقسام المعصرة، وحلوان، و15 مايو".