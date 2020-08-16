إصابة عامل في انفجار إسطوانة نيتروجين غرب الإسكندرية

أصيب عامل، اليوم، إثر انفجار أسطوانة لغاز النيتروجين في مصنع خاص لتعبئة الغاز الصناعي بالإسكندرية، كائن على الطريق عبد القادر في العامرية غربا.

تلقي اللواء سامي غنيم مدير الأمن، إخطارا من مدير إدارة الحماية المدنية، يفيد بورود بلاغ من إدارة شرطة النجدة، بنشوب حريق في مصنع لتعبئة الغاز الصناعي عبد القادر قسم شرطة العامرية.

وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على حريق نشب داخل جزء من المصنع عبد القادر بعد انفجار الاسطوانه.

فيما نقلت سيارة الإسعاف مصاب واحد عامل يدعي احمد خالد فرج 27 سنة، حيث اصيب بجروح وتهتك بالساق الأيسر وكسر مضاعف بها وحروق بالوجه من الدرجة الثانية إلى مستشفي خاص.