انطلاق فعاليات مبادرة "من حقك تعرف" بسوهاج لتعريف الشباب بالمشروعات

أعلنت محافظة سوهاج عن إنطلاق فعاليات مبادرة "من حقك تعرف"، لتعريف الشباب بالمشروعات القومية في مختلف القطاعات.

ونظمت المحافظة أول جولة ميدانية لـ 30 شاب وفتاة من أعضاء اتحاد شباب سوهاج إلى مدينة سوهاج الجديدة للتعرف على حجم المشروعات المقامة بها، حيث جرت زيارة مشروعات "محطة مياه مدينة سوهاج الجديدة، المستشفى الجامعي الجديد، جامعة ميريت الخاصة، مستشفى الأورمان لعلاج الأطفال، ومشروعات الاسكان الاجتماعي بمدينة سوهاج الجديدة".

وأوضح المحافظ أن المبادرة تهدف إلى تعريف الشباب بالمشروعات القومية بالمحافظة للتعرف على مراحل الإنشاء، وما جرى انجازه والتوقيت الزمني للعمل، ومراحل الانتهاء منها وتسليمها، والهدف من تلك المشروعات، والخدمات التي توفرها للمواطنين، والفوائد العائدة عليهم وعلى الوطن منها بهدف نقل صورة حقيقية لما يجري إنجازه من مشروعات.