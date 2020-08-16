"فنادق الإسكندرية": إقامة مؤتمر أطباء القلب بالمحافظة خلال العام الجاري

قالت حنان وفقي نائب رئيس غرفة الفنادق المنشآت الفندقية بالإسكندرية ومطروح، إن فنادق المحافظة جاهزة لتنظيم الندوات والمؤتمرات، لافتة إلى احتمالية إقامة المؤتمر العالمى لأطباء القلب بالمحافظة خلال الأشهر المقبلة، والذي كان يحضره نحو 5 آلاف شخص كل عام، وذلك بعدد من الاشتراطات أهمها الالتزام بوجود نحو 50 فردًا بالمؤتمر أو الندوة كحد أقصى، مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية.

وأضافت لـ"الوطن"، أن نسب إشغال الفنادق بالإسكندرية خلال الأسبوع الجاري بلغت نحو 100% من النسب التي حددتها رئاسة مجلس الوزراء لاستقبال الفنادق للزوار والمحددة بـ50% من السعة الاستيعابية القصوى للفندق، مرجعة زيادة نسب الإشغال حاليًا بفنادق الإسكندرية إلى ارتفاع درجات الحرارة، ولجوء العديد من الأسر للذهاب لفنادق المحافظة للاستماع بالطقس الجيد وسط أجواء صحية متميزة، حيث يتم تطبيق كافة الإجراءات والضوابط الاحترازية التي تكفل عدم انتقال فيروس كورونا من شخص لآخر.

وأشارت إلى أن أكثر من 90% من المتواجدين بفنادق الإسكندرية حاليًا من المصريين، والـ10% المتبقية لسياح أجانب وعاملين مقيمين بمصر من بعض الدول كبريطانيا وفرنسا وغيطاليا ولبنان وليبيا، وبعض دول جنوب شرق آسيا.