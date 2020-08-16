جامعة سوهاج تكرم الحاصلين على شهادة أساسيات التحول الرقمي

كرم الدكتور أحمد عزيز عبد المنعم، رئيس جامعة سوهاج، المتدربين من أعضاء هيئة التدريس الحاصلين على شهادة أساسيات التحول الرقمي المقدمة من الوحدة المركزية للتدريب بمركز الخدمات الإلكترونية والمعرفية بالمجلس الأعلى للجامعات.

وقال عزيز، إنه تلبية لمبادرة الرئيس السيسي بشأن التحول الرقمي عن طريق تدريب المجتمع الجامعي بكل فئاته من طلاب دراسات عليا وموظفين وأعضاء هيئة التدريس، فقد تم وضع خطة شاملة وطموحة لتدريب وتأهيل المجتمع الجامعي بكل فئاته على برامج التحول الرقمي للمساهمة في قيادة الجامعة بأنظمة الرقمنة الذكية عن طريق تقديم أفضل الحلول للتقنية المتكاملة في المجالات الأكاديمية والبحثية والإدارية، وتطبيق المعايير المحلية والإقليمية والدولية.

وأضاف أن لجنة قطاع الحاسبات والمعلوماتية بالمجلس الأعلى قامت بوضع البرامج التدريبية التي تؤهل من يجتازها لإنجاز جميع المهام الرقمية التي يحتاجها في مجال عمله.

وأشار الدكتور محمود أبو العز، مدير مركز الخدمات الإلكترونية والمعرفية بالجامعة، إلى أن المتدربين سيبدأون في تطبيق الحقائب التدريبية داخل الجامعة لتأهيل منتسبيها على أنظمة وأساسيات التحول الرقمي، وذلك يشمل أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم وطلاب الدراسات العليا لأهمية هذه الدورات في مساعدة الباحثين في عملية البحث العلمي، يلي ذلك تأهيل ورفع كفاءة موظفي الجهاز الإداري بالجامعة.

وأوضح الدكتور محمد أبو الحسن، مدير مركز التدريب بالجامعة، أن التكريم ضم 8 من أعضاء هيئة التدريس ومهندسي مركز الخدمات الإلكترونية، الذين اجتازوا التدريب وحصلوا على شهادة أساسيات التحول الرقمي، والتي ستكون شرطًا أساسيًا لمنح الدرجات العملية لطلاب التمهيدي والماجستير والدكتوراة، وكذلك الترقي لدرجة أستاذ مساعد وأستاذ.