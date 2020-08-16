رئيس جامعة سوهاج يتفقد المبنى المخصص لكلية التربية النوعية

تفقد الدكتور أحمد عزيز رئيس جامعة سوهاج مبنى كلية الآداب القديم بمقر الجامعة بمدينة ناصر، تمهيداََ لإحلاله بكلية التربية النوعية، يصاحبه الدكتور مصطفى عبدالخالق نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع والبيئة، الدكتور أحمد سليمان نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي، الدكتورة زينب محمود الشريف أستاذ التربية الفنية بكلية التربية.

وقال رئيس الجامعة، إن الجولة جاءت في إطار الاستعداد لزيارة لجنة القطاع بالمجلس الأعلى للجامعات والمقررة في 23 أغسطس الجاري، لمعاينة المبنى المخصص لكلية التربية النوعية، موضحاً أن إنشاء كلية للتربية النوعية يعد خطوة مهمة للجامعة والمجتمع السوهاجي، بهدف تطوير التعليم وتخريج المعلم النوعي المتميز، وذلك في ظل اهتمام القيادة السياسية بالتعليم النوعي وتوفير الاحتياجات الكمية من معلمي المراحل التعليمية المختلفة، نظرًا للعجز الشديد في الكوادر النوعية المتخصصة .

وقالت الدكتور زينب الشريف، إن رئيس الجامعة تفقد البدروم الذي يضم ورش التربية الفنية وحجرات التربية الموسيقية، وأيضاً الدور الأول الإداري، وكذلك الدور الثاني الخاص بقاعات التدريس، والرابع الذي يحتوي اتيليهات التربية الفنية، مضيفة أن الكلية تشمل ثلاثة أقسام هي، التربية الفنية، التربية الموسيقية والاقتصاد المنزلي.