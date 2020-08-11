رئيس جامعة سوهاج يصوت في انتخابات الشيوخ ويدعو المواطنين للمشاركة

أدلى الدكتور أحمد عزيز عبدالمنعم، رئيس جامعة سوهاج، صباح اليوم، بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ التي تستمر على مدار يومي 11 و12 من أغسطس الجاري، وذلك بمقر مدرسة ناصر الإعدادية بنات بسوهاج.

ودعا رئيس الجامعة جميع أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب بمختلف الكليات وكل طوائف الشعب المصري للمشاركة الفعالة في اختيار أعضاء مجلس الشيوخ والنزول إلى صناديق الاقتراع والإدلاء بأصواتهم بكل حرية وتأدية واجبهم الوطني على الوجه الأكمل، مؤكدا على أن هذه الانتخابات تعد خطوة هامة لاستكمال برنامج الإصلاح الاقتصادي، وأيضا تعزيز مسيرة التنمية الشاملة نحو بناء الدولة بناءََ سليماَ لتحقيق مزيد من التقدم والازدهار لمصر و

وفتحت لجان الانتخابية مقراتها لاستقبال الناخبين للإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس الشيوخ "الغرفة الثانية للبرلمان"، ويستمر العمل داخل اللجان الانتخابية حتى التاسعة مساء على مدار اليوم وغدا.

ويُنتخب مجلس الشيوخ بواقع 100 مقعد بالنظام الفردي، و100 مقعد بنظام القوائم المغلقة المطلقة، ويحق للأحزاب والمستقلين الترشح في كل منهما.

ووفقا لقانون مجلس الشيوخ، هناك 27 دائرة خصصت لانتخاب المرشحين على المقاعد الفردية، و4 دوائر تخصص للانتخاب بنظام القوائم، ويخصص لدائرتين منهما 15 مقعدا لكل منها، ويخصص للدائرتين الأخريين 35 مقعدا لكل منها، ويُحدد نطاق ومكونات كل منها على النحو المبين بهذا القانون.

شعبها.