تعرف على محافظات "المقعدين" في قانون تقسيم الدوائر الجديد

شهدت تعديلات قانون تقسيم الدوائر الانتخابية والمقدم من ائتلاف "دعم مصر "،تمثيل بعض المحافظات بواقع مقعدين للمقاعد الفردية .وعددها 6 محافظات "السويس ،وبورسعيد ،ومطروح ،الوادى الجديد ،وشمال سيناء وجنوب سيناء ".

وجاء تقسيم المكونات الإدارية لكل محافظة كالتالى :

دائرة السويس :"اقسام الآربعين وفيصل والجناين والسويس وعتاقة ".

وبورسعيد مقعد "أقسام أول بور فؤاد ،ثان بور فؤاد ،شرق التفريعة ،الشرق ،العرب ".ومقعد لقسم الزهور "المناخ ،وأول الجنوب ،ثان الجنوب ".

محافظة مطروح: "الدائرة الآولى "أقسام مطروح ،سيدى برانى ،النجيلة ،السلوم ".والدائرة الثانية "قسم الحمام وشملت الحمام ،والعلمين ،الضبعة ،سيوه ،مارينا العلمين السياحية ".

محافظة الوادى الجديد :الدائرة الآولى "مركز باريس _قسم الخارجة ",الدائرة الثانية "مركز الداخلة _وشملت الداخلة والفرافرة وبلاط "

محافظة شمال سيناء :الدائرة الآولى "أقسام أول العريش ،ثان العريش ،ثالث العريش ،رابع العريش ،رفح ،الشيخ زويد الدائرة الثانية "أقسام الحسنة ،القسيمة ،نخل ،بئر العبد ،رمانة ".محافظة جنوب سيناء :الدائرة الآولى "أقسام أول شرم الشيخ ،ثان شرم الشيخ ،دهب ،نويبع ،سانت كاترين ،طابا "،الدائرة الثانية"أقسام الطور ،رأس سدر ،أبو زينمه ،أبو رديس