"فنادق البحر الأحمر": القاهرة ستستقبل سياحا حال انتظام رحلات الطيران

قال علاء عاقل رئيس غرفة المنشآت الفندقية بمحافظة البحر الأحمر، إنه حال التأكد من السيطرة على فيروس كورونا عالميًا ومحليًا وبدء الدول الأوروبية فى تسيير رحلات طيران منتظمة إلى القاهرة، فإنه من المتوقع أن يتم السماح للعديد من المحافظات خاصة القاهرة والاقصر وأسوان وللفنادق العائمة باستقبال السياح.

وأشار إلى أن عدم وجود رغبة لوزارة السياحة والآثار حاليًا لزيادة نسبة استقبال الفنادق للزوار عن 50% من السعة الاستيعابية للفندق تعود لعاملين، الأول هو الحفاظ على السمعة الجيدة التي حققتها المنشآت الفندقية المصرية، والتي اتبعت كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية المتوافقة مع تعليمات منظمة الصحة العالمية في استقبال السياح، والأخرى عدم وصول نسب الإشغال بالفنادق إلى 100% من النسبة التي حددتها الدولة.

وأشار إلى أن نسب الإشغال بفنادق الغردقة تراجعت حاليًا بالمقارنة بإجازات عيد الأضحى، موضحًا أن نسب الإشغال خلال الأسبوع الجاري بالفنادق تجاوزت 80%، لافتًا إلى توقعاته بأن ترتفع الإشغالات بفنادق محافظة البحر الأحمر بداية من الشهر المقبل، ومعربا في نفس الوقت عن آماله في عودة الحركة السياحية من ألمانيا وبريطانيا.

وكانت وزارة السياحة قد سمحت بداية من شهر يوليو الماضي لمحافظات البحر الأحمر وجنوب سيناء ومطروح باستقبال السياح الأجانب.