المنشآت الفندقية: استقبلنا 5 آلاف سائح ونتمنى العودة بقوتنا

قال هشام الشاعر، عضو غرفة إدارة المنشآت الفندقية، إن السياحة الواردة من الخارج في ازدياد، وما زال المجال السياحي في مصر في انتظار فتح السوق من دول الاتحاد الأوروبي: "الناس فعلا هتساعد وبمجرد فتح الطيران فيه سياحة قادمة".

وأضاف "الشاعر"، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "مساء DMC"، والذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان، والمذاع على فضائية "DMC"، أن نسبة السائحين المتكررين سنويا لديهم شغف كبير لعودة حركة الطيران إلى مصر: "كلهم عايزين ييجوا"، موضحا أن عدد السائحين الذين قدموا إلى مصر في النصف الثاني من العام الجاري قد بلغ 5 آلاف سائح: "كنا بنوصل لـ12 مليون سائح، واعتقد أنه مع السنة اللي جاية هتعود السياحة إلى عافيتها".

وأكد أن معظم الأجانب يلتزمون بالإجراءات الاحترازية، ولكن هناك الكثير من المصريين الذين لا يلتزمون بالإجراءات الاحترازية التي طبقتها الدولة، مشيرا إلى أنه يتوقع زيادة عدد السائحين مع بداية شهر سبتمبر من العام الجاري: "بقى عندنا النايل كروز ناس كتير بتسألنا هتفتح إمتى، ودي سياحة مطلوبة جدا، وغالبا هيعود على شهر 9 أيضا، والحكومة منتظرة تشوف النتيجة ولحد دلوقتي النتيجة مبشرا ولم يثبت وجود أي حالة إصابة بفيروس كورونا في كافة المناطق الساحلية".