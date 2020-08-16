طريقة الحصول على معاش استثنائي من التضامن

تقدم وزارة التضامن الاجتماعي، متمثلة في الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، العديد من خدمات التأمينات والمعاشات، ومنها خدمة المعاش الاستثنائي.

وتستعرض "الوطن" خلال التقرير التالي التفاصيل الكاملة للمعاش الاستثنائي، الفئات المستحقة له، وضوابط الحصول عليه، وفقًا لما حددته التضامن، استمرارًا لسلسلة الخدمات التي تقدمها للقارئ على مدار الساعة.

المقصود بالمعاش الاستثنائي

يُقصد بالمعاشات الاستثنائية الصادر بها القانون رقم 71 لسنة 1964، منح معاش استثنائي لشخص ما لم يسبق له الحصول على معاش، أو تحسين معاش شخص ما سبق له الحصول على معاش، لفئات محددة وفق عدد من الضوابط.

الفئات المستفيدة من قانون المعاشات الاستثنائية

تتمثل الفئات المستفيدة من قانون المعاشات الاستثنائية في:

العمال المدنيين أو أسر من توفوا منهم الذين انتهت خدمتهم سواء في الجهاز الإداري للدولة أو الهيئات العامة، المؤسسات العامة، أو الوحدات الاقتصادية التابعة لها والمقصود بها شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.

الأشخاص الذين أدوا خدمات جليلة للبلاد أو أسر من توفوا منهم .

أسر من توفوا في حادث يُعتبر من قبيل الكوارث العامة.

ضوابط الحصول على المعاش الاستثنائي من التضامن

أن يكون طالب المعاش من العاملين السابقين بالحكومة وشركات القطاع العام والمستحقين عنهم، الذين لم يسبق لهم الحصول على أي معاش لأي سبب.

يجوز طلبه لتحسين معاشات العاملين السابقين استثنائيًا لمواجهة الظروف الصحية الاجتماعية.

تقديم تقرير معاشات استثنائية لمن أدوا خدمات جليلة للدولة.

منح وتحسين المعاشات الاستثنائية لضحايا الكوارث العامة.

إجراءات الحصول على المعاش الاستثنائي

للعاملين السابقين بالحكومة أو القطاع العام: يجب استيفاء نموذج المعاش الاستثنائي من جهة العمل السابقة، أو مكتب التأمينات المختص، وتقديمه بعد اعتماده وختمه إلى إدارة المعاشات الاستثنائية في حالة منح المعاش وتحسينه.

تحويل طالب المعاش الاستثنائي للهيئة العامة للتأمين الصحي أو اللجنة الطبية لتقرير نوع المرض، ومدى حاجته إلى علاج طويل، وذلك في حالة طلب تحسين المعاش لحالة مرضية.

إجراء بحث اجتماعي، يحدد مصادر الدخل في حالة طلب تحسين المعاش، لظروف اجتماعية.

عرض نموذج طلب المعاش والتقرير الطبي والبحث الاجتماعي على اللجنة التحضيرية، لتقرير مدى حق المتقدم في المعاش الاستثنائي، وعرضه على اللجنة العليا للنظر في الطلب.