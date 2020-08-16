لجنة "السلامة" ترصد مخالفات في محطات الوقود بجنوب سيناء

قال مصدر بديوان عام محافظ جنوب سيناء، إن "لجنة الأمن والسلامة تفقدت اليوم 26 محطة وقود، وتبين أن هناك مخالفات كثيرة في أنظمة الدفاع المدني والحريق، إلى جانب أن طفايات الحريق الموجودة داخل المحطات معظمها لا يعمل".

وكان اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، قد شكل عددا من اللجان للمرورعلى جميع المناطق والمحطات القابلة للاشتعال، بداية من مدينة رأس سدر، وحتى طابا، للتأكد من تطبيق عوامل الأمن والسلامة بها ، ورصد جميع المخالفات داخل هذه المحطات تمهيدًا لحلها، وإعطاء فرصة للشركات لتطبيق الشروط والضوابط ، حتى لا تسبب دمارًا مثلما حدث في ميناء بيروت.

أكد المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه، أن "اللجنة التي ضمت مندوبين من الدفاع المدني والمدينة والبيئة، قامت أيضًا بالمرورعلى شركات بترول بلاعيم، وسوكو للزيت، والشركة العامة للبترول، للتأكد من تطبيق منظومة السلامة والصحة المهنية خاصة فيما يتعلق بأنظمة الدفاع المدني".

وأوضح أن هناك لجنة قامت بالمرورعلى منطقتي خليجي السويس والعقبة، وانتهت من إعداد تقرير نهائي، و في انتظار عرضه على اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء لاتخاذ اللازم.