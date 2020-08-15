دورات تدريبية لرفع كفاءة أطقم الطوارئ والرعاية الحرجة في جنوب سيناء

نظمت مديرية الصحة بمحافظة جنوب سيناء، اليوم السبت، دورة تدريبية لتدريب أطقم التمريض العامل في مجال الطوارئ والرعاية الحرجة والعناية المركزة بمستشفى طور سيناء العام، على أعمال إنعاش القلب والجلطات الدماغية والقلبية والصدمات، وذلك في إطار خطة المديرية لتطوير المنظومة الصحية على مستوى المحافظة.

وقال الدكتور أيمن رخا، وكيل وزارة الصحة، إن التدريب يهدف إلى تطوير أداء المهارات الفنية، و ورفع كفاءة التمريض العامل في مجال العناية المركزة والطوارئ والرعاية الحرجة، لتقديم أفضل الخدمات التمريضية المقدمة للمرضى بالمستشفى.

وأكد وكيل وزارة الصحة أن الدورة التدريبية تضمنت أيضًا شرح آداب وأخلاقيات مهنة التمريض، وكيفية معاملة المرضى بالطريقة اللائقة، ودور أعضاء هيئة التمريض اتجاه المرضى، لتقديم خدمات تمريضية علي أكمل وجه .

وتابع : كما يتضمن التدريب شرح المهارات التمريضية الاساسية والفنية في مجال العناية المركزة والطوارئ والرعاية الحرجة، وكيفية إجراء الاسعافات الأولية، وإنعاش القلب والصدر وجلطات القلب والجلطات الدماغية، والتعامل مع كافة حالات الصدمات، في إطار خطة المديرية النصف سنوية لتطوير الخدمات الطبية التي تقدم للمواطنين.