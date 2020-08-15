"محمد عقل": منظومة تطوير التعليم أتت بثمارها في جنوب سيناء

قال محمد عقل، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة جنوب سيناء، إن "منظومة تطويرالتعليم في مصر من أكبر المشاريع القومية لإعادة الدولة على خريطة التصنيفات الدولية المتقدمة".

وأكد عقل أن " المنظومة أتت بثمارها هذا العام في جنوب سيناء، خاصة أن عددا كبيرا من الطلاب في المدارس الحكومية حققوا مراكز متقدمة في قائمة أوائل شهادة الثانوية العامة والشهادات الابتدائية والإعدادية بجنوب سيناء".

وأوضح وكيل وزارة التربية والتعليم، في بيان له اليوم السبت، أن "محافظة جنوب سيناء ضمن المحافظات التي طبقت المنظومة التي أعلن عنها وزير التربية والتعليم، طبقًا لتوجيهات القيادة السياسية".

وأشار إلى أن "هناك عدد من الطلاب بمدارس مختلفة قد حققوا مراكز متقدمة على مستوى المحافظة والجمهورية في عدة مسابقات نظمتها الوزارة خلال فترة ما قبل جائحة كورونا".

ولفت وكيل وزارة تعليم جنوب سيناء إلى أن "المنظومة الجديدة في التعليم، تهدف إلى خلق طالب يفكر ويقررويحلل ويعتمد على الفهم بديلًا عن الإلقاء والحفظ، وجرى تزويد المدارس بالوسائل الحديثة والأجهزة لتطبيق المنظومة مثل التابلت وشبكات الانترنت فائقة السرعة، والشاشات التفاعلية، وأصبحت مدارس جنوب سيناء خاصة الثانوية العامة، من أوائل المدارس التي نجحت في دخول الطلاب على المنصة الاليكترونية وأداء الامتحان بنسبة ١٠٠٪.