رئيس التحرير

محمود مسلم

"محمد عقل": منظومة تطوير التعليم أتت بثمارها في جنوب سيناء

كتب:

حماده الشوادفي
06:14 م | السبت 15 أغسطس 2020
وكيل وزارة التعليم

وكيل وزارة التعليم

قال محمد عقل، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة جنوب سيناء، إن "منظومة تطويرالتعليم في مصر من أكبر المشاريع القومية لإعادة الدولة على خريطة التصنيفات الدولية المتقدمة".

وأكد عقل أن " المنظومة أتت بثمارها هذا العام في جنوب سيناء، خاصة أن عددا كبيرا من الطلاب في المدارس الحكومية حققوا مراكز متقدمة في قائمة أوائل شهادة الثانوية العامة والشهادات الابتدائية والإعدادية بجنوب سيناء".

وأوضح وكيل وزارة التربية والتعليم، في بيان له اليوم السبت، أن "محافظة جنوب سيناء ضمن المحافظات التي طبقت المنظومة التي أعلن عنها وزير التربية والتعليم، طبقًا لتوجيهات القيادة السياسية".

وأشار إلى أن "هناك عدد من الطلاب بمدارس مختلفة قد حققوا مراكز متقدمة على مستوى المحافظة والجمهورية في عدة مسابقات نظمتها الوزارة خلال فترة ما قبل جائحة كورونا".

ولفت وكيل وزارة تعليم جنوب سيناء إلى أن "المنظومة الجديدة في التعليم، تهدف إلى خلق طالب يفكر ويقررويحلل ويعتمد على الفهم بديلًا عن الإلقاء والحفظ، وجرى تزويد المدارس بالوسائل الحديثة والأجهزة لتطبيق المنظومة مثل التابلت وشبكات الانترنت فائقة السرعة، والشاشات التفاعلية، وأصبحت مدارس جنوب سيناء خاصة الثانوية العامة، من أوائل المدارس التي نجحت في دخول الطلاب على المنصة الاليكترونية وأداء الامتحان بنسبة ١٠٠٪.

اقرأ المزيد:

تعليم جنوب سيناء يتلقى 20 تظلما على نتيجة الثانوية العامة خلال يومين

وكيل تعليم جنوب سيناء يناقش الاستعدادات النهائية باللجان الانتخابية

تعليم جنوب سيناء: لم نرصد أي شكاوى بشأن امتحانات الدبلومات الفنية

وكيل "تعليم جنوب سيناء" يتابع المتقدمين لمدرسة الطاقة النووية

"تعليم جنوب سيناء": لم نسجل إصابات بكورونا خلال امتحانات الثانوية

وكيل "تعليم جنوب سيناء" يتابع سير امتحانات العملي للدبلومات الفنية

تعليم جنوب سيناء: لم نرصد أي شكاوى في امتحانات العملي للدبلومات الفنية